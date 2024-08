‘Enem dos Concursos’: locais de prova poderão ser consultados nesta quarta-feira, 7

Os candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, poderão consultar os locais de prova a partir das 10h desta quarta-feira, 7. Inicialmente previstas para o dia 5 de maio deste ano, as provas agora serão aplicadas no dia 18 de agosto.

Segundo o governo, os mais de 2,14 milhões de candidatos inscritos concorrem a 6.640 vagas para cargos públicos efetivos em 21 órgãos da administração pública federal, incluindo autarquias e fundações.

O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível na Área do Candidato neste link , no mesmo site da Fundação Cesgranrio em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br.

É preciso verificar se todos os dados estão corretos. Caso perceba algum erro, o candidato deve entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário. O contato é feito pelo telefone 0800 701 2028.

No dia 18, dia das provas, os portões serão abertos aos candidatos às 7h30 (horário de Brasília), para as provas do período matutino. Já no período vespertino, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). Apesar de não ser obrigatório, é recomendável levar o cartão impresso no dia da prova. É preciso levar também o documento de identidade original com foto, segundo o edital.

Confira cronograma atualizado do Enem dos Concursos

– 7 de agosto: disponibilização dos Cartões de Confirmação;

– 18 de agosto: aplicação das provas e divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

– 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

– 20 e 21 de agosto: prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

– 26 de agosto: divulgação da relação candidato/vaga no site do CPNU;

– 8 de setembro: disponibilização da imagem do Cartão-Resposta e divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

– 21 de novembro: divulgação final dos resultados;

– Janeiro de 2025: início da convocação para posse e cursos de formação.