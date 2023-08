Encomendas à indústria nos EUA sobem 2,3% em junho ante maio

As encomendas à indústria dos Estados Unidos avançaram 2,3% em junho, na comparação com o mês anterior, a US$ 592,0 bilhões, informou nesta quinta-feira, 3, o Departamento do Comércio. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet.

As encomendas à indústria de maio foram revisadas, para um avanço de 0,4% ante abril. Este resultado é superior à alta de 0,3% antes calculada.