Encomendas à indústria da Alemanha recuam 4% em setembro ante agosto

As encomendas à indústria da Alemanha registraram queda de 4% em setembro na comparação com agosto, após ajustes sazonais, informou nesta sexta-feira, 4, o instituto de estatísticas oficial do país, Destatis. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo de 0,5%. Na comparação anual, a queda nas encomendas foi de 10,8% em setembro.

Ante o mês de agosto, as encomendas à indústria do setor doméstico tiveram crescimento de 0,5% em setembro, mas os pedidos do exterior recuaram 7% na comparação mensal. O Destatis lembra, porém, que os números de setembro de 2021 haviam sido “excepcionalmente elevados”, com a retomada pós-covid nesse setor.

Houve ainda revisão nos números de agosto, com uma queda de 2% ante o mês anterior nas encomendas à indústria alemã e um recuo de 3,8% na comparação mensal, segundo o instituto. Com informações da Dow Jones Newswires.