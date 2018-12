Empresas britânicas não estão preparadas para Brexit sem acordo, diz Carney

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, acredita que a maioria das empresas do Reino Unido não está preparada para a hipótese de o país sair da União Europeia sem um acordo sobre suas futuras relações comerciais.

Falando à emissora BBC, Carney disse nesta quinta-feira que “menos da metade das empresas iniciaram” planos de contingência com o intuito de proteger suas operações caso o Reino Unido deixe a UE sem um acordo para o Brexit, como é conhecido o processo para a ruptura dos britânicos com o bloco.

O comentário de Carney vem num momento em que parlamentares de todos os partidos britânicos criticam o acordo do Brexit que a primeira-ministra britânica, Theresa May, negociou com a UE, ampliando as chances de um divórcio sem acordo.

Ontem, Carney alertou que uma eventual saída sem acordo provocaria uma recessão mais grave do que a que se seguiu à crise financeira mundial de 2008. Fonte: Associated Press.