Empresário Paulo Afonso Ferreira é o presidente interino da CNI

O empresário goiano Paulo Afonso Ferreira foi escolhido nesta quinta-feira, 28, presidente interino da Confederação Nacional da Indústria (CNI), informou a entidade. Ele assume temporariamente o comando da confederação no lugar de Robson Andrade, afastado do cargo pelo prazo de 90 dias por decisão judicial. Andrade é alvo da Operação Fantoche da Polícia Federal, que apura suposto desvio de recursos do Sistema S e do Ministério do Turismo e chegou a ser preso no último dia 19 no âmbito da operação.

Paulo Afonso Ferreira foi escolhido, por unanimidade, durante reunião do Conselho de Representantes da CNI, instância máxima da entidade composta por delegados das federações das indústrias dos 26 Estados e do Distrito Federal.

Hoje, o empresário, que já liderou a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, é vice-presidente executivo da CNI para a Região Centro-Oeste e presidente do Conselho de Assuntos Legislativos (CAL). Ele exercerá a presidência da instituição enquanto durar o afastamento temporário de Robson Andrade.