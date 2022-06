Emirados Árabes está perto de limite de produção de petróleo, confirma ministro

O ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Al-Mazrouei, confirmou nesta terça-feira, 28, que o país está em níveis próximos de sua capacidade máxima de produção de petróleo. Em um tweet, o ministro respondeu informações veiculadas ao longo do dia, especialmente após câmeras da Reuters TV divulgarem o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmando ao homólogo americano, Joe Biden, que as nações do Golfo Pérsico estavam próximas de seus limites de oferta.

“À luz dos recentes relatos da mídia, gostaria de esclarecer que os Emirados Árabes Unidos estão produzindo perto de nossa capacidade máxima de produção”, afirmou Al-Mazrouei. De acordo com ele, a oferta atual vem com base na atual linha de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), “com a qual os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos até o final do acordo”.