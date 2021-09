Embraer: Eve faz parceria para desenvolver mobilidade aérea urbana na Austrália

A Embraer informou nesta quinta-feira que a Eve Urban Air Mobility, uma empresa da Embraer, e a Microflite, uma das principais operadoras de helicópteros da Austrália, fecharam uma parceria que estabelecerá as bases para novas operações de mobilidade aérea urbana na Austrália, com início previsto para 2026.

Segundo a empresa, a Microflite e a Eve planejam iniciar sua parceria usando helicópteros como uma prova de conceito para validar os parâmetros que serão aplicados a futuras operações de aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), também conhecidas no mercado como EVA (Electrical Vertical Aircraft ou aeronave vertical elétrica).

Essa parceria também visa desenvolver novos serviços e procedimentos que irão criar um ambiente operacional seguro e escalonável para as operações de EVA junto com as comunidades e outras partes interessadas da indústria. “A Microflite vem trabalhando com a Eve desde 2019, contribuindo para o Conceito de Operações desenvolvido em conjunto pela Eve e a Airservices Austrália. Esse trabalho estabeleceu a base para explorar conceitos novos e práticos para facilitar, de maneira segura, a introdução de táxis aéreos em Melbourne, Austrália”, informa.

“Nossa parceria com a Microflite permite que a Eve injete inovação e novas soluções de mobilidade no mercado australiano. Podemos entregar uma solução abrangente, incluindo serviços de manutenção e gerenciamento de tráfego aéreo. Isso nos prepara para apresentar nossas aeronaves à Austrália, enquanto nos beneficiamos da extensa experiência operacional local da Microflite”, disse Andre Stein, CEO da Eve Urban Air Mobility.