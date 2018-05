Em SP, militares fazem operação para desobstruir estradas

Cerca de 600 militares realizam na manhã desta quarta-feira, 30, uma operação para desobstruir pontos das Rodovias Presidente Dutra em Jacareí (SP) e Régis Bittencourt em Embu das Artes, entre outras regiões do Estado de São Paulo.

Em entrevista à Rádio Bandnews, o general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, chefe do Comando Militar do Sudeste e comandante da operação, disse que o objetivo é garantir a segurança de caminhoneiros que querem deixar as mobilizações. Segundo ele, não havia registro de confrontos até a publicação desta reportagem.

De acordo com o general, tropas também estão fazendo “corredores de segurança” para ajudar caminhoneiros a deixar outras estradas do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há um efetivo de infantaria do Exército e da Força Aérea, na altura do km 279 da Régis, para fazer um comboio com os motoristas que desejarem sair. E também há uma tropa do Exército, no km 385, em Miracatu, outro ponto de manifestação.

De acordo com a PRF, os comboios do Exército descerão sentido Rio Grande do Sul, para que os motoristas que desejarem, em todo o trajeto, possam voltar ao Sul do país.

Para ajudar a operação, quatro helicópteros deixaram o Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera, zona sul da capital. Militares da 12ª Brigada de Infantaria de Caçapava e também homens de Lorena e Osasco participam da ação.