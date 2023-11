Economia Em SP, Haddad sai sem falar com imprensa após reunião com representante da Intel

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na manhã de hoje em reunião com Fernando Loureiro, diretor executivo da Intel América Latina, no gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo. O assunto da reunião não foi divulgado e o ministro saiu sem falar com a imprensa.

Além de Haddad e Loureiro, participaram da reunião Laio Correia Morais, chefe de gabinete da Fazenda e Rafael Ramalho Dubeux, assessor especial do ministro.