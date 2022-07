Em SB, exportações aumentam 66% e caminham para desempenho recorde

Cidade registra melhor resultado da Região do Polo Têxtil na balança comercial no primeiro semestre

Santa Bárbara d’Oeste teve o melhor desempenho na balança comercial da RPT (Região do Polo Têxtil) no primeiro semestre de 2022 e caminha para bater recorde de vendas para o exterior neste ano.

Segundo números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o município teve um aumento de 66% nas exportações e de 30% nas importações em comparação com o primeiro semestre de 2021 e deve ultrapassar ainda em julho o valor exportado em todo o ano passado.

Foram US$ 220 milhões exportados de janeiro a dezembro de 2021 e US$ 206,4 milhões apenas entre janeiro e junho de 2022.

Os principais países para onde a cidade exportou no primeiro semestre de 2022 foram China (75%), Suíça (6,9%) e Estados Unidos (5,7%). Já as importações vieram principalmente do Japão (22%), Canadá (14%) e Estados Unidos (13%). Entre os produtos exportados, 48% são bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; e exaustores para reciclagem.

Economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira afirma que a China é o principal mercado de exportação das bombas de ar e de vácuo. De acordo com ele, o país tem recuperado a atividade econômica depois de sucessivas “paradas” por conta da pandemia da Covid-19.

“A China absorve 75% das exportações do município, e as exportações de Santa Barbara para China cresceram mais de 100% no semestre, comparado com o mesmo período do ano passado”, destaca.

Para o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Santa Bárbara, Nivaldo José da Silva, o dólar ajuda as empresas que exportam. Ele também credita a alta ao retorno das feiras presenciais.

“Esses eventos acabam atraindo visitantes internacionais, o que facilita as negociações”, comenta.

Quanto aos produtos importados, a maior parte deles (15%) é de turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas de gás. As bombas de ar ou de vácuo, bem como os compressores de ar ou de outros gases aparecem em segundo lugar com 9,1% das importações.

A cidade também é a que registra o maior saldo na balança comercial na região, ou seja, a diferença entre exportações e importações. Foram R$ 111,4 milhões, um crescimento de 118% em relação ao primeiro semestre de 2021.

Secretário de Desenvolvimento de Santa Bárbara, André Cruz afirma que os números comprovam que o município mantém o ritmo de crescimento nas exportações graças às políticas implantadas nos últimos anos pela administração municipal.

“Santa Bárbara se apresenta como uma cidade bem organizada, com excelentes índices na saúde, educação, segurança e saneamento, o que a torna atrativa para novos empreendimentos e para ampliação dos que já estão instalados no município”, conclui.

EXPORTAÇÕES RECORDES

Santa Bárbara lidera vendas ao exterior em 2022 na região; veja os números do primeiro semestre deste ano e do anterior. *valores em milhões de dólares.

Exportação / importação

– Americana – 264,5 / 206,6 – Saldo: 57,9

– Santa Bárbara – 206,4 / 95 – Saldo: 111,4

– Nova Odessa – 52,3 / 43,4 – Saldo: 8,9

– Sumaré – 211,1 / 511,3 – Saldo: -300,2

– Hortolândia – 35,5 / 463,7 – Saldo: -550