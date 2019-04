Em quase três horas, Guedes fica nas mãos da oposição, que concentra perguntas

Em quase três horas de audiência na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi metralhado por perguntas principalmente de deputados da oposição, que desde a semana passada se articulavam para dominar os questionamentos ao ministro.

Parlamentares do PT, do PDT, do PSOL e do PSB foram os principais protagonistas da fase inicial da audiência. Guedes chegou a bater boca com alguns deles, mas logo depois conseguiu “esfriar” a temperatura e pediu desculpas em uma das vezes em que se exaltou.

A avaliação preliminar na área econômica, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, é a de que o ministro está tendo um “bom desempenho” na audiência, pois mesmo nos momentos mais tensos soube escapar da tentativa da oposição de envolvê-lo num bate-boca ainda maior.