Em pregão volátil, Ibovespa chega a perder pontualmente os 104 mil pontos

Após sucessivas mínimas, O Ibovespa chegou a perder, pontualmente, os 104 mil pontos no início da tarde desta quarta-feira, 29, com o índice em dia de alta volatilidade, com a baixa liquidez típica de fim de ano, e com as siderúrgicas e mineradoras revertendo a recuperação ensaiada mais cedo.

Além disso, os operadores registram um movimento de reajustamento de posições com a nova carteira do índice Bovespa. “Muito reposicionamento. Vamos ter nova carteira do Ibovespa também e pode ser que os fundos estejam ajustando posições. Mas é um dia de bastante volatilidade, com baixa liquidez”, apontou Bruno Madruga, head de renda variável da Monte Bravo Investimentos.

O Ibovespa teve máximas no fim da manhã e testava os 105 mil pontos após Nova York abrir com viés positivo. Às 12h24 desta quarta, porém, o índice apresentava queda de 0,66%, aos 104.168,15 pontos.