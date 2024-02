Economia Em nota, presidente-executivo do Itaú Unibanco presta homenagem à fundadora do Magazine Luiza

O presidente-executivo do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, prestou homenagem à fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, que morreu nesta segunda-feira. Luiza é tia da empresária Luiza Helena Trajano, que passou a participar da gestão da varejista nos anos 90 e hoje é presidente do Conselho de Administração.

“Recebemos com profundo pesar a triste notícia do falecimento da Luiza Trajano Donato”, afirmou Maluhy em nota enviada à imprensa. “Mulher visionária e à frente do seu tempo, Luiza deixa como legado o exemplo de empreendedorismo e competência de quem criou e liderou uma das principais empresas de varejo do país. Em nome de todos os colegas do Itaú Unibanco, expresso nossos sentimentos aos familiares e amigos da Luiza”, diz a nota.