Em meio à fusão com Hapvida, NotreDame informa renúncia de membros do conselho

NotreDame informa renúncia de membros do conselho

A NotreDame Intermédica comunicou que, como parte da operação para a combinação de negócios com a Hapvida, os membros do conselho de administração Plínio Villares Musetti, T. Devin O’Reilly, Christopher Riley Gordon, Irlau Machado Filho, Ana Paula de Assis Bogus, Michel David Freund e José Luiz Teixeira Rossi, apresentaram, em 11 de fevereiro, as renúncias aos respectivos cargos.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), a companhia agradeceu aos conselheiros renunciantes pela dedicação durante todo o período em que participaram da administração da NotreDame Intermédica.