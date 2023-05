Em geral, maior concentração entre os grandes bancos não é desejável, afirma Janet Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu nesta quarta-feira, 24, que, em geral, uma maior concentração entre os grandes bancos do país “não é desejável”. Durante evento do Wall Street Journal, ela destacou a importância de um setor bancário diverso, com companhias de diferentes tamanhos e tipos, servindo a diferentes necessidades.

Yellen disse que é preciso garantir que aconteça uma “competição saudável” na economia em geral, e também no setor bancário. Ao mesmo tempo, lembrou que a compra de um banco em dificuldades por outro é algo previsto nas regras.

A secretária do Tesouro ainda foi questionada, no evento, sobre a força da inflação no país. Ela avaliou que a inflação está caindo, com problema na oferta sendo em grande medida mitigados na maioria dos setores. Houve ainda queda nos preços da gasolina, lembrou.

O mercado de trabalho está apertado, o que “pode ser um fator que ajuda a puxar o núcleo da inflação”, admitiu Yellen.

Segundo ela, porém, é possível que ocorra uma melhora na inflação sem avanço significativo do desemprego.