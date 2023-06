Em evento com sindicalistas em SP, Tebet pede a trabalhadores apoio à reforma tributária

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira, 12, que, para a criação do Plano Plurianual Participativo (PPP) 2024-2027, levará ao presidente Lula e seus colegas ministros o que os trabalhadores querem. “Vou levar aos ministros e ao presidente Lula o que vocês querem”, disse, em evento para debater o tema com o segmento sindical, em São Paulo.

De acordo com ela, só com participação dos trabalhadores na elaboração do PPP é que o governo terá ideia das políticas públicas que precisa criar para beneficiar os que mais precisam com um Orçamento de R$ 5 trilhões.

Tebet, ao falar mais uma vez que a reforma tributária é a “única bala de prata” que o País tem para voltar a crescer e a se desenvolver, pediu aos trabalhadores que façam o “lobby do bem”, pressionando os políticos para aprovarem a medida.

Também participam o secretário executivo do CDESS, Paulo Pereira, a secretária nacional do Planejamento, Leany Lemos, e o secretário de Monitoramento e Avaliação do Ministério do Planejamento, Sergio Firpo.

O presidente do Sindicato dos Comerciários do Estado de São Paulo, Ricardo Patah, também defendeu a aprovação da reforma tributária. De acordo com ele, o sistema tributário prejudica todos os ramos da atividade econômica, mas sobretudo a indústria.

“Para reconstruirmos o Brasil sem deixar para trás os que mais precisam, é preciso fortalecermos a indústria”, disse o sindicalista.