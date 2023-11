Em encontro com Lula, Haddad tenta convencer o presidente a não abrir mão da meta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no Palácio da Alvorada para encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi obtida pelo Estadão/Broadcast com fontes e confirmada há pouco pelo Palácio do Planalto.

Mais uma vez, os dois devem debater a questão da meta zero do primário de 2024. Haddad chegou ao Alvorada cerca de 15 minutos depois que o presidente deixou o Planalto. Os dois já se reuniram mais cedo, num encontro ministerial voltado para questões da infraestrutura e do qual a meta fez parte.

Haddad ainda tenta convencer o chefe do Executivo a não abrir mão da meta no ano que vem, mas, como argumentou Lula mais cedo, enquanto o Tesouro Nacional quer dinheiro no caixa, o Planalto quer aplicá-lo em obras. O presidente defendeu que os recursos fossem totalmente utilizados ao máximo e pediu que seus ministros de infraestrutura fossem bons gastadores.

O mandatário já avisou que, se em 2023 fez várias viagens internacionais para melhorar a imagem do Brasil no exterior, em 2024 pretende fazer vários deslocamentos internos para inaugurar obras. No ano que vem, o País receberá uma série de chefes de Estado e de governo, ministros e outras autoridades nas cinco regiões e Lula quer que saiam do Brasil com uma boa imagem.

Haddad viaja para São Paulo hoje pela manhã, onde tem um compromisso oficial pouco antes do horário de almoço.