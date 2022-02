Em discurso, presidente dos EUA faz defesa de empregos sindicalizados

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez nesta sexta-feira uma defesa enfática de empregos sindicalizados, durante discurso nesta tarde em uma siderúrgica em Upper Marlboro, Maryland. No evento, Biden assinou um decreto para a adoção de acordos com trabalhadores em projetos.

Biden destacou em vários momentos a importância dos funcionários sindicalizados para “construir o país”.

Ele lembrou do colapso na semana passada de uma ponte em Pittsburgh como mostra da importância de investir em infraestrutura, frente que sua administração tem reforçado. “Não podemos contar com milagres”, como o fato de ninguém ter morrido nesse acidente, notou. “Mas nós podemos contar com o trabalhador americano.”

Biden disse que a adoção de acordo trabalhistas por projetos para construções federais tem a finalidade de evitar problemas e “no fim das contas economizar dinheiro do contribuinte dos EUA”.