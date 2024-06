Em decisão unânime, Banco Central mantém Selic em 10,50% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve nesta quarta-feira, 19, a Selic em 10,50% ao ano por unanimidade. A decisão interrompe uma sequência de sete cortes consecutivos da Selic, iniciados em agosto de 2023, com 0,50 ponto porcentual.

A manutenção em 10,50% era a expectativa majoritária do mercado financeiro (43 de 50 instituições, ou 86%) em pesquisa Projeções Broadcast.. Segundo o levantamento, a decisão seria unânime para 20 de 29 casas (69%).

Esse cenário ganhou corpo diante da piora de percepção do quadro fiscal brasileiro, do aumento das expectativas de inflação e do reforço pelos integrantes do Copom do compromisso com as metas estabelecidas. A mediana do mercado para a taxa Selic no fim de 2024 era de 10,50% na pesquisa do último dia 23.

No dia 8 de maio, o Copom confirmou o abandono do forward guidance da reunião anterior e decidiu reduzir a Selic em 0,25 pp, de 10,75% para 10,50% ao ano. A decisão foi dividida (5 votos a 4, com todos os indicados do presidente Lula favoráveis a um ritmo maior, de 0,5 pp).