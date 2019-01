Em Davos, Bolsonaro se reúne com premiê do Japão

O presidente Jair Bolsonaro postou em suas redes sociais uma foto de um encontro com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O encontro, que acontece durante o Fórum Econômico de Davos, consta da agenda divulgada mais cedo.

“Reunião com o Premiê Japonês. Estive em visita no Japão e sabemos das dificuldades dos brasileiros naquele país. Expondo estas e nos aproximando de países que podem muito fortalecer um processo econômico e social de bilateralidade seguimos evoluindo”, escreveu o presidente no Twitter.

O encontro ocorre após o cancelamento da coletiva de imprensa que Bolsonaro faria esta tarde. De acordo com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que acompanha o presidente em Davos, Bolsonaro queria descansar antes de retomar a pesada agenda do dia.

Além de Abe, estavam previstos para esta quarta-feira reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e com o presidente da Suíça, Ueli Maurer.