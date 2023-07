Economia Em ata, alguns dirigentes do Fed destacaram riscos por emissão de Treasuries após teto da dívida

Alguns dirigentes do Federal Reserve (Fed) destacaram a possibilidade de pressão altista nas taxas do mercado monetário de curto prazo, seguida da emissão de mais títulos dos Treasuries para conseguir devolver o saldo para a Treasury General Account (TGA), com a resolução sobre o teto da dívida americana.

“Dirigentes observaram que a pressão ascendente sobre as taxas do mercado monetário em relação à taxa oferecida na TGA”, que poderia levar a um declínio no uso da facilidade.

Já olhando para a economia, dirigentes expressaram preocupação com os riscos de uma possível fraqueza no mercado imobiliário.