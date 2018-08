Elon Musk desiste de fechar o capital da Tesla

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse na noite de sexta-feira, 24, que desistiu de fechar o capital da companhia após enfrentar a oposição de acionistas. Em publicação no website da companhia, Musk disse que informou o conselho de administração da Tesla de que o melhor caminho para a empresa é continuar com o capital aberto. Ao mesmo tempo, os membros do conselho divulgaram comunicado demonstrando total apoio ao executivo.

Musk disse que tomou a decisão após consultar acionistas da Tesla, tanto os grandes quanto os pequenos. “Eu sabia que o processo de fechar o capital seria difícil, mas está claro que seria mais demorado e causaria mais distrações do que se esperava inicialmente”, afirmou.

No começo deste mês, Musk disse que estava considerando fechar o capital da Tesla. Segundo o executivo, isso livraria a companhia da pressão exercida por investidores para demonstrar lucros e resultados no curto prazo. Fonte: Dow Jones Newswires.