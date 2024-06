Elon Musk ameaça proibir seus funcionários de usarem iPhone no trabalho; entenda

Embora tenha despertado a curiosidade e o interesse de muitos, a parceria entre a Apple e a OpenAI, anunciada nesta segunda, 10, não agradou a uma pessoa bastante conhecida no mundo da tecnologia: o bilionário Elon Musk.

Em sua conta no X, antigo Twitter, o empresário afirmou que a integração da OpenAI ao sistema operacional da Apple representaria “uma violação de segurança inaceitável”. A parceria foi anunciada ontem, 10, no primeiro dia do Worldwide Developers Conference 2024.

A medida tem por objetivo aproximar a empresa de Tim Cook das ferramentas de inteligência artificial (IA), em uma tentativa de evitar que ela fique para trás na corrida das IAs. Assim, os usuários da Apple terão a possibilidade de integrar o ChatGPT, da OpenAI, aos dispositivos da marca.

Para Musk, o assunto é preocupante. “A Apple não tem ideia do que realmente está acontecendo quando entrega seus dados para a OpenAI”, disse, em uma publicação. “Eles estão te vendendo por nada.”

À CNBC, a companhia norte-americana afirmou que a integração com a OpenAI é um recurso opcional. A marca declarou ainda que, ao desenvolver a inteligência artificial, teve como foco a privacidade.

Musk discorda: “É absurdo que a Apple não seja inteligente o suficiente para criar sua própria IA, mas seja capaz de garantir que a OpenAI protegerá sua segurança e privacidade!”, escreveu.

Vale lembrar que Elon Musk é um dos cofundadores da OpenAI. No entanto, agora ele está em meio a um processo contra a empresa, alegando violações no acordo de fundação.

Na nova contenda, o bilionário chegou a dizer, no X, que banirá aparelhos da Apple de suas empresas – entre as quais estão o próprio X, a Tesla e a SpaceX – se a fabricante insistisse em continuar com os planos anunciados no evento do dia 10. “E os visitantes terão que deixar seus dispositivos Apple na entrada, onde serão armazenados em uma gaiola de Faraday”, postou.

Musk acredita que a parceria entre Apple e OpenAI permite uma integração profunda entre o iOS e o chatbot inteligente, mas não é isso o que vai ocorrer. De acordo com o divulgado pelas companhias, a Siri pedirá permissão ao usuário toda vez que acreditar que sua resposta pode ser auxiliada pelo ChatGPT. Caso o usuário autorize, apenas a pergunta feita será enviada aos servidores da OpenAI, o que exclui a possibilidade da startup de Sam Altman remover informações pessoais do dispositivo do usuário.

A preocupação de Musk, no entanto, tem motivo. A OpenAI é frequentemente acusada de usar sem consentimento dados de empresas, artistas e pessoas para treinar seus modelos de IA. Nesta segunda, 10, a Human Rights Watch divulgou um relatório que revela o uso sem consentimento de fotos de crianças e adolescentes brasileiros no banco de dados LAION-5B, da organização Laion, que tem código aberto e pode ser usado por qualquer empresa para treinar IAs. Embora, não há nada que ligue a OpenAI ao caso, ele ilustrou os perigos que treinamentos de IA podem representar para a privacidade.