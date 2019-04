Eletrobras lança edital para patrocinar até R$ 1,5 mi em eventos do setor

A Eletrobras lançou nesta terça-feira, dia 16, edital para patrocínio de até R$ 1,5 milhão em eventos do setor elétrico que sejam realizados entre 11 de julho e 30 de dezembro deste ano no Brasil. Segundo a estatal, que deverá passar por uma capitalização em breve, os próximos editais a serem lançados este ano serão os de patrocínio cultural e social, mas ainda não foi definida uma data, segundo a assessoria.

Cada patrocínio de evento do setor elétrico será de no máximo R$ 200 mil “ou o valor da cota máxima de patrocínio nos casos em que o proponente oferecer cotas pré-estabelecidas, o que for menor”.

Os candidatos têm entre 17 de abril e 17 de maio para fazer a inscrição no endereço www.eletrobras.com/editaleventos.

Podem participar do processo seletivo projetos de eventos ligados aos negócios de geração, transmissão, distribuição ou comercialização de energia elétrica; a atividades de gestão nas áreas de finanças, gestão de pessoas, tributação, contabilidade e regulação, com foco no setor elétrico; e a pesquisa, desenvolvimento e inovação, relacionados direta ou indiretamente ao setor elétrico, informou a estatal.