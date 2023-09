Eletrobras conclui venda do complexo termoelétrico de candiota por R$ 72 milhões

A Eletrobras informou nesta sexta-feira, 8, que concluiu a assinatura de contrato para a venda do complexo termoelétrico de Candiota, o único ativo a carvão do grupo, para o grupo Âmbar Energia por R$ 72 milhões (Equity Value). A transação está sujeita a ajustes e condições precedentes usuais de mercado.

A usina, localizada em Candiota (RS), detida pela companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (Eletrobras CGT Eletrosul), possui capacidade instalada de 350MW.

“Uma vez concluída, a operação será mais um importante marco para a companhia na busca pela redução de emissões de CO2 e meta net zero em 2030, já que Candiota representa cerca de um terço das emissões totais da Eletrobras”, afirma a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa destaca que, com base nos valores registrados do Complexo termoelétrico de Candiota em junho de 2023 e no valor proposto para alienação, a Eletrobras estima que apenas a transação gerará impacto contábil para a companhia, negativo de cerca de R$ 56 milhões no terceiro trimestre de 2023.

Outras transações

Em paralelo e seguindo o plano de otimização societária, a Eletrobras deu mais detalhes sobre a evolução de duas negociações com o grupo Âmbar Energia por ativos detidos em conjunto com a Eletrobras.

A primeira é a compra das participações de 51% da Âmbar Energia em dois ativos de transmissão por R$ 574 milhões (Equity Value) nas SPEs Vale do São Bartolomeu (VSB) e Triângulo Mineiro Transmissora (TMT), detidas em conjunto com a Eletrobras.

As duas SPEs, VSB e TMT, que terão dívida líquida próxima a zero na data esperada da finalização da operação, têm receitas anuais permitidas (RAPs) homologadas para o ciclo 2023-2024 de R$ 49 milhões e R$ 53 milhões e concessões até out/2043 e ago/2043, respectivamente.

“Reforçamos que essa negociação é fruto de uma antecipação com otimização e melhorias dos termos de opção de compra e venda dos dois ativos. Nessas opções, estabelecidas em 2013, a Âmbar Energia detinha o direito de vender suas respectivas participações para Furnas Centrais Elétricas e a Eletrobras Furnas detinha o direito de comprar as referidas participações. A CELGpar tem um período para exercer seu direito de preferência na VSB, conforme termos do acordo de acionistas vigente”, afirma.

A segunda negociação trata de uma opção de compra de 51% das seis SPEs não operacionais de geração eólica do complexo Baleia, em favor da Brasilventos Energia (BVE), subsidiária integral de Furnas, por R$ 1 (um real).

As SPEs não possuem dívida e são detentoras de direito de recebimento em uma ação de cobrança de indenização securitária. Os valores são alvo de discussão e uma vez estabelecidos, beneficiarão ambos os acionistas (Âmbar Energia e Eletrobras), uma vez que a efetivação da compra do ativo pela BVE só ocorreria após a conclusão das discussões e recebimento da seguradora.

Segundo a Eletrobras, as iniciativas seguem em linha com o plano estratégico, que visa a simplificação da estrutura, reduções de passivos e busca por zerar as emissões de CO2 até 2030. Vale ressaltar que a Eletrobras segue com diversas outras iniciativas aderentes ao seu plano estratégico, tais como concluir a venda do parque térmico a gás, anunciado via comunicado ao mercado de 7 de julho de 2023.