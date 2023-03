Economia Eletrobras abre concurso com 832 vagas para renovar quadro de funcionários

A Eletrobras abriu processo seletivo para contratar 832 pessoas nas subsidiárias Eletronorte, CGT Eletrosul, Furnas e Chesf a fim de aumentar a diversidade dos empregados da companhia, conforme já havia antecipado o presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior. O executivo declarou, no início deste ano, que era preciso “oxigenar” o quadro de funcionários, cuja média de idade é alta.

O processo seletivo ocorre em um momento em que a Eletrobras promove um Programa de Demissão Voluntária (PDV), que já recebeu a adesão de mais de 2,5 mil pessoas, segundo Ferreira Júnior.

“O objetivo da companhia é trazer novos talentos e renovar a força de trabalho, direcionando as contratações de modo a aumentar a diversidade, em várias dimensões, no quadro de funcionários”, disse a empresa em nota nesta quinta-feira, 9.

As contratações para posições efetivas serão realizadas via regime CLT e serão para áreas operacionais, de manutenção e operação, com os níveis médio, médio-técnico e superior.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde.

“Com o processo seletivo, as empresas Eletrobras avançam na direção de um quadro de colaboradores com uma rica composição de jovens talentos e experientes profissionais, incentivando a troca de experiências e aprendizado”, disse a companhia.

Antes da privatização, feita no ano passado, a Eletrobras tinha 26 mil funcionários. Atualmente, tem 10,5 mil.