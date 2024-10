Brasil e Mundo Eleições EUA: Oxford Economics prevê risco ascendente do PIB e inflação com Trump

A Oxford Economics afirmou que, no caso de uma vitória do candidato do Partido Republicano, Donald Trump, na eleição presidencial dos Estados Unidos o risco ascendente para a previsão do PIB referencial durante o próximo mandato será duas vezes maior do que antes, principalmente devido aos cortes de impostos propostas recentemente.

No caso de eleição do ex-presidente, a previsão ponderada pela probabilidade do PIB real é até 0,4% superior à base de referência, em comparação com 0,2% na projeção de agosto, disse a Oxford em relatório. O risco ascendente para a previsão de inflação básica é 0,1 ponto porcentual superior ao estimado anteriormente.

“Ainda vemos as eleições presidenciais como um lançamento de moeda”, disse a consultoria.

Por outro lado, a previsão para o PIB com a democrata Kamala Harris eleita piorou em comparação com o último estudo. A justificativa se dá pela menor chance de uma vitória ampla dos democratas e pela dificuldade de uma presidência com o governo dividido.