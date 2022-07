Eleição de presidente do conselho da Petrobras deve ser entre 15 e 20 de agosto

O Comitê de Elegibilidade (Celeg) da Petrobras retomou nesta quarta-feira, 13, a reunião para avaliar os nomes indicados pelo governo para o Conselho de Administração da estatal. A primeira etapa havia sido realizada no último dia 7.

Segundo a Petrobras, a partir das manifestações feitas pelo Celeg – e que não foram divulgadas -, as indicações serão apreciadas em reunião extraordinária do Conselho de Administração, que também irá deliberar sobre a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

Segundo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, a AGE deve ser realizada entre os dias 15 e 20 de agosto.

Os detalhes da avaliação do Celeg, de acordo com a empresa, será publicado em até sete dias no site da companhia. Foram analisados os nomes de Gileno Gurjão Barreto (também indicado como presidente do Conselho de Administração); Edison Antônio Costa Britto Garcia; Iêda Aparecida de Moura Cagni; Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro; Márcio Andrade Weber; Sr. Ricardo Soriano de Alencar; e Ruy Flaks Schneider e os candidatos indicados pelos acionistas minoritários: José João Abdalla Filho e Marcelo Gasparino da Silva.