Edição extra do Diário Oficial formalizará posse de Campos Neto no BC

A posse do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será formalizada nesta quinta-feira, 28, em edição extra do Diário Oficial da União. Ele assinou no período da manhã termo de posse, em cerimônia fechada no Palácio do Planalto. Participaram do evento o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a esposa de Campos Neto.

O Palácio do Planalto disponibilizou imagens da cerimônia, nas quais os quatro participantes aparecem conversando e posando para fotos no gabinete presidencial.

Entre os registros, também foi disponibilizado o da assinatura do termo de posse, por Campos Neto e Bolsonaro.

A indicação de Campos Neto foi aprovada pelo Senado na última terça-feira, 26, depois de sabatina bem-sucedida na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A transmissão de cargo pelo atual presidente da autarquia, Ilan Goldfajn, a Campos Neto ocorrerá depois do feriado de Carnaval.