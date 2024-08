Economia EcoRodovias: lucro líquido soma R$ 272,5 Mi no 2º trimestre, alta anual de 120,3%

A EcoRodovias registrou lucro líquido de R$ 272,5 milhões no segundo trimestre de 2024. O montante representa alta de 120,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. No semestre, a cifra atingiu R$ 510,1 milhões, crescimento de 115,5% ante igual intervalo de 2023.

Entre abril e junho, o Ebitda ajustado da companhia somou R$ 1,145 bilhão, 24,8% maior do que um ano antes. A margem Ebitda ajustada ficou em 73,8%, avanço de 2,2 pontos porcentuais na mesma base comparativa.

A receita liquida ajustada foi de R$ 1,553 bilhão, crescimento anual de 21,2%.

Já a alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado encerrou junho de 2024 em 3,3 vezes, redução de 0,1 vez em relação a março deste ano.

Capex

Os investimentos (capex) aportados pela EcoRodovias somaram R$ 1,023 bilhão no segundo trimestre, 10,8% acima do mesmo intervalo de 2023. No semestre, a cifra atingiu R$ 1,828 bilhão, crescimento anual de 19,1%.

Entre abril e junho, os investimentos destinaram-se, principalmente, a obras de duplicação e ampliação de capacidade na Eco135 e Eco101, conservação especial de pavimento na Eco135, Eco101, EcoRioMinas, EcoNoroeste e Ecovias dos Imigrantes e implantação de prédios operacionais na EcoRioMinas e EcoNoroeste.

Em julho, a Eco050 concluiu as obras de duplicação no perímetro urbano de Cristalina/GO, localizado entre os quilômetros 95,7 e 101,2 da BR-050. As obras incluíram a implantação de 6,2 km de vias marginais, 3,7 km de novas pistas, três dispositivos de retorno e três passarela