Economista Solange Paiva Vieira é nomeada superintendente da Susep

O governo federal nomeou a economista Solange Paiva Vieira para o cargo de superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), vinculada ao Ministério da Economia. Ela assume o comando da Susep no lugar de Joaquim Mendanha de Ataídes.

As respectivas nomeação e exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Solange já foi presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do fundo de pensão dos servidores do BNDES (Fapes). Ela também fez parte da equipe de transição do então presidente eleito Jair Bolsonaro.