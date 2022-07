Economista dá dicas para se livrar das dívidas e equilibrar o orçamento

Marcos de Carvalho Dias orienta não comprometer mais de 30% dos rendimentos com crédito - Foto: Arquivo - Liberal.JPG

O endividamento do brasileiro bateu recorde este ano. O levantamento mais recente da Serasa, referente a maio, apurou que 66 milhões de pessoas estão inadimplentes. De acordo com a instituição, esse é o maior número desde o começo da série histórica de dados da Serasa, iniciada em 2016.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Economista e professor da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, Marcos de Carvalho Dias elencou os fatores que explicam o endividamento da população. “É um efeito nocivo desta crise do emprego. Muitas pessoas perderam o trabalho e acabam vendo no crédito uma forma de manter a renda. Mesmo as que estão empregadas, estão com renda menor. Por fim, a inflação diminui o poder de compra e as pessoas recorrem ao crédito”, explicou o economista.

O segmento que lidera as causas do endividamento, de acordo com a Serasa, são os débitos com bancos e cartão de crédito, com 28%. Dias explicou que o cartão é a maneira mais fácil de se endividar pois já está aprovado.

Na sequência, aparece o segmento chamado utilities, que corresponde às contas básicas, como água, luz e gás, com 22%. Em relação aos meses anteriores, houve um leve recuo neste segmento, mas ele ainda representa a segunda maior causa de endividamento do brasileiro. O segmento de varejo aparece em terceiro lugar, com 12%.

ARMADILHA. Dias alertou que os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado, e que é necessário quebrar esse ciclo vicioso. A orientação do economista é buscar junto a um banco um empréstimo no valor da dívida e quitar o saldo do cartão.

“O banco tem juros menores do que o cartão, se conseguir um empréstimo consignado, ainda melhor. Pague a dívida e parcele o empréstimo com o banco, esta é a maneira que recomendamos de resolver este problema”, orientou o economista. A orientação do economista, com base nas regras do mercado, é não comprometer mais de 30% dos rendimentos com crédito. “Senão, você corre o risco de perder todo seu salário no futuro com aquela dívida”, explicou Dias.

O crédito acaba sendo uma armadilha quando utilizado para manter um padrão de vida acima do que se ganha. “Você tem que adequar seu consumo à sua renda, não pode ver o crédito como uma ampliação da renda. É só uma antecipação”, alertou Dias.

CORTES. Diante de um cenário de crise de emprego e inflação crescente, o poder de compra da população tem sido corroído rapidamente – e Dias alerta que isso deve vir acompanhado de um corte de gastos de tudo aquilo que não é necessário. O momento é de preservar as contas básicas, como alimentação.

“Corte pelos supérfluos, TV a cabo, cinema, ida ao shopping, passeios, compras que não são necessárias”, recomendou Dias. “O grande problema que temos hoje é que muitas pessoas tentam manter um padrão de vida passado com a renda atual. Mas se você teve problema com a renda, tem que cortar gastos, e não aumentar dívidas para manter um padrão”, disse o economista.