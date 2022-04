Economia Economia russa está se danificando com sanções, diz secretária do Tesouro dos EUA

Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen disse que a economia russa “está se danificando” com as sanções impostas por países do Ocidente. Em sua colocação, ela afirmou ainda que o mercado de rublos russos “não é um mercado livre”, no qual o valor estabelecido pelas negociações reflete o real valor da moeda caso fosse negociada sem restrições, dados os controles impostos por Moscou.

A afirmação de Janet Yellen foi feita em testemunho diante do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

A secretária do Tesouro dos EUA também destacou nesta quarta-feira que o banimento completo do petróleo russo poderia resultar nos preços da commodity disparando rapidamente.

“Todos nós percebemos que gostaríamos de ser muito menos dependentes do petróleo russo”, afirmou Janet Yellen.

Ela ressaltou que a situação é especialmente delicada para países europeus cuja dependência de combustíveis pela Rússia é significativa.