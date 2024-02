Economia Economia mundial está preparada para ‘pouso suave com que temos sonhado’, diz diretora do FMI

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou durante uma conferência que está sendo realizada nos Emirados Árabes que a economia mundial está pronta para se estabilizar novamente, após um período de altas fortes de juros em diversos países.

“Estamos muito confiantes de que a economia mundial esteja preparada para este pouso suave com que temos sonhado”, disse Georgieva na Cúpula Mundial de Governos em Dubai.

A expectativa, segundo a diretora, é de que as taxas de juros possam ter níveis mais baixos no meio do ano, principalmente nos Estados Unidos, que viu um crescimento constante nos números nos últimos anos.

Os reajustes no país começaram em março de 2022, quando a taxa ainda estava no intervalo de 0% a 0,25%. Desde então, o banco central norte-americano elevou sua Fed Founds 11 vezes para conter os avanços da inflação crescente no país e estabilizar a economia local – em um aumento de juros agressivo visto poucas vezes na histórica econômica do país e o mais rápido e forte que os Estados Unidos viveram em duas décadas.

Oriente Médio

Georgieva também afirmou que se preocupa que conflitos como a guerra em Gaza e a tensão na região do Mar Vermelho possam interferir na volta à “normalidade” que o FMI deseja. “Neste momento vemos um risco de repercussão no Canal de Suez, mas se houver outras consequências não intencionais em termos do rumo dos combates, então eles podem se tornar muito mais problemáticos para o mundo como um todo.”