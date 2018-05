Economia domina roteiro presidencial

Nos primeiros 50 dias da pré-campanha presidencial, a maioria dos postulantes ao Planalto privilegia encontros políticos e eventos organizados por empresários em suas agendas de viagens pelo País. Diante de um cenário ainda incerto sobre a viabilidade das candidaturas e da escassez de recursos para custear longas caravanas, os presidenciáveis, por enquanto, têm pautado seus roteiros de acordo com convites corporativos que recebem dos mais diversos setores da economia para debater o Brasil.

Levantamento feito pelo Estado com base nas agendas oficiais de cada um mostra que esse tem sido o roteiro de Henrique Meirelles (MDB), Geraldo Alckmin (PSDB), Rodrigo Maia (DEM), Alvaro Dias (Podemos), Flávio Rocha (PRB), João Amoêdo (Novo) e Ciro Gomes (PDT), o único representante de um partido de centro-esquerda nessa lista. A vantagem é que esse tipo de evento permite ao pré-candidato expor suas propostas e, ao mesmo tempo, receber as demandas de cada setor.

Da lista dos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro (PSL), avesso a sabatinas ou debates, e Marina Silva (Rede) são as exceções. Em suas viagens, o parlamentar opta por participar de encontros menores – organizados por simpatizantes e, mais recentemente, também por empresários e representantes do mercado financeiro – e por atender seu eleitorado ao prestigiar cerimônias militares e eventos ligados ao agronegócio, onde tem aumentado sua influência.

Já a ex-ministra mescla sua presença em eventos promovidos por empresários e por setores como universidades, cooperativas e comunidades religiosas, em roteiros semelhantes aos cumpridos por Manuela DÁvila (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL). Pelas características de suas pré-candidaturas – situadas no campo da esquerda -, tanto Manuela como Boulos privilegiam também rodas de conversa e encontros com representantes de movimentos sociais.

Desde 7 de abril, data-limite para filiação partidária, que marca o início da pré-campanha, os presidenciáveis mais citados nas pesquisas já participaram de 250 compromissos. Juntos, rodaram 24 Estados e o Distrito Federal – só Tocantins e Rondônia ficaram de fora. Sul e Sudeste foram as regiões mais contempladas.

Na avaliação do cientista político Felipe Borba, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), é esperado que os pré-candidatos priorizem eventos corporativos nesta fase, para evitar uma “campanha corpo a corpo” que pareça propaganda antecipada. Os encontros com setores do empresariado ainda ajudam a fortalecer e dar credibilidade ao projeto político de cada um.

“Eles precisam de exposição e uma agenda muito intensa para ter o nome conhecido”, disse Borba, ressaltando que, neste ano, o horário eleitoral em rádio e televisão terá apenas 35 dias – dez a menos que em 2014.

Com a pulverização de pré-candidaturas nesta eleição e a disputa por décimos porcentuais nas pesquisas de intenção de voto, quem se movimenta mais tem mais chance de assegurar a candidatura ou ao menos uma vaga de vice. É no que apostam, por exemplo, Flávio Rocha e Alvaro Dias.

“Minha candidatura tem menor visibilidade, então, preciso viajar mais para atingir um número maior de pessoas. Tanto que definimos agenda também em função do alcance do evento proposto”, afirmou o pré-candidato do Podemos.

Nordeste. Qualificado como reduto petista, o Nordeste foi o terceiro destino mais procurado pelos pré-candidatos. Dona de 38,8 milhões de eleitores, ou 26,5% do total, a região já foi visitada ao menos uma vez pelos principais presidenciáveis. Henrique Meirelles esteve ontem pela primeira vez na região, para participar de um evento da Assembleia de Deus em Natal.

Diante do provável veto da Justiça à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, o eleitor nordestino começa aos poucos a ser mais cortejado pelos presidenciáveis, de direita ou esquerda.

Neste mês, Bolsonaro, por exemplo, visitou Natal e Salvador em um intervalo de uma semana. Boulos passou por Aracaju, Maceió e Recife em três dias, e Flávio Rocha já foi a Salvador, João Pessoa, Teresina e Fortaleza desde o dia 3.

Único postulante ao Planalto que acumula o cargo de presidente nacional de seu partido, Alckmin já esteve em São Luis e Teresina, mas tem priorizado mesmo, em função dos compromissos políticos, a capital do País. O tucano esteve em Brasília sete vezes desde que deixou o cargo de governador de São Paulo, em 6 de abril, e iniciou sua pré-campanha.

Além de aceitar convites para eventos corporativos, Alckmin dedica parte de sua agenda a encontros partidários e à “escalação” de especialistas renomados para respaldarem suas propostas de governo. Coordenador-geral da campanha de Alckmin, Luiz Felipe dÁvila afirmou que os eventos de lançamento dos integrantes do plano ajudam a “ocupar” espaço no noticiário político, além de combater “fofocas” nesta fase de pré-campanha, em que é proibido pedir votos.