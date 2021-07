Economia antecipa divulgação do Caged de junho para 10h30

O Ministério da Economia informou nesta quarta-feira, 28, que a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de junho foi antecipada para as 10h30 desta quinta-feira. Antes, a previsão era que os dados fossem conhecidos às 13h. A mudança deveu-se a uma “reorganização das agendas”, o que possibilitará a participação do ministro Paulo Guedes na coletiva, que terá início às 11h.

Segundo pesquisa do Projeções Broadcast, as estimativas das instituições ouvidas variam de uma criação líquida de postos de trabalho de 175.000 a 350.000, com mediana de 280.666 vagas.