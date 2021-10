Economia abre crédito suplementar de R$ 70 bi para dotações orçamentárias

08 out 2021 às 22:46 • Última atualização 09 out 2021 às 09:12

A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia abriu crédito suplementar no valor de R$ 70,113 bilhões para reforçar dotações orçamentárias já existentes. A Portaria com a decisão está publicada em edição extra do Diário Oficial publicada na noite desta sexta-feira, 8. Segundo o texto, os recursos necessários à abertura do crédito decorrem da anulação de outras dotações.

Os recursos, em sua maioria, serão destinados para pagamento de pessoal de vários ministérios e órgãos públicos, bem como benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes; aposentadorias e pensões civis da União.