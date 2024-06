É importante não demorar muito para cortar taxas de juros, afirma dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Loretta Mester, afirmou nesta sexta-feira, 14, que é importante não demorar muito para cortar taxas de juros, mas que quer ver mais alguns meses de inflação caindo antes de pensar em reduzir as taxas. Em entrevista à CNBC, a dirigente apontou que os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nesta semana foram uma “ótima notícia”, que foi tratada na reunião do conselho do Fed.

Segundo ela, os integrantes viram grande progresso na inflação, mas disse que há que se observar o cenário completo.

De acordo com Loretta Mester, a autoridade está em uma boa posição com a política monetária no momento, e está os vendo efeitos da política restritiva na economia. Conforme a dirigente, quando a autoridade ver a inflação a caminho da meta de 2%, poderá pensar em diminuir restrição.

Em sua visão, atualmente, o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está muito forte.

Questionada sobre uma eventual intervenção de Donald Trump no banco central caso seja eleito presidente, Mester defendeu a independência do organismo, e disse que acredita que a população entenderá a importância de mantê-la.