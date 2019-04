É fundamental que Previdência seja aprovada até meio do ano, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu nesta terça-feira, 16, na abertura do Summit Imobiliário Brasil 2019 a aprovação da reforma da Previdência para destravar a economia do País. “É fundamental que a reforma da Previdência seja aprovada até o meio do ano. Eu estou otimista”, afirmou.

O tucano voltou a pedir que os empresários defendam publicamente as mudanças da aposentadoria. “Escreva nos jornais, nas suas redes sociais, fale da necessidade da reforma da Previdência”, disse.

Doria também afirmou que, se a reforma não passar, o País pode mergulhar em crise. “Quem quer o bem do Brasil, quer a reforma da Previdência”, disse.

O Summit Imobiliário Brasil 2019 é uma realização do jornal O Estado de S. Paulo e do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP).