É direito de todo mundo ir para o Judiciário, diz ministro sobre liminar no RN

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, comentou nesta quinta-feira, 7, a liminar concedida pela Justiça no Rio Grande do Norte a um produtor de sal, suspendendo o tabelamento do frete rodoviário, e a ameaça do setor produtivo de promover uma “chuva” de ações.

“É direito de todo mundo ir para o Judiciário”, disse o ministro ao jornal O Estado de S. Paulo. “O governo cumpriu com o acordo que fez com os caminhoneiros: editou a MP.”

Ele frisou que a liminar atende apenas a um produtor. E informou que o governo vai recorrer da decisão. “O governo vai defender a medida que adotou junto às lideranças dos caminhoneiros”, afirmou.

Segundo o ministro, o governo trabalha em correções na tabela de frete e uma nova versão será publicada ainda nesta quinta. “Estamos adequando a tabela, que vai ser publicada hoje, com alterações, para ter um bom atendimento tanto para o setor produtivo quanto para o setor de fretes”, informou.