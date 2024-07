É certamente possível eventual corte em setembro sem se envolver em política, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que é possível cortar os juros nos Estados Unidos em setembro sem envolver a decisão monetária com a política no país, em meio à corrida à Casa Branca.

“Nunca usamos nossas ferramentas para apoiar ou nos opor a um partido político, um político ou qualquer resultado político”, disse ele, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, para comentar a reunião deste dia 31 do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Segundo ele, o Fed se baseia em dados, perspectiva e balanço de riscos. “E apenas nisso”, disse, acrescentando que é a sua quarta eleição presidencial no Fed.

Powell afirmou que os dirigentes do BC dos EUA não sabem quem ganhará eleição ou que fará. “Não sabemos o que eles vão fazer. Não agimos como se soubéssemos. E simplesmente não podemos fazer isso, nós basicamente, temos nossa previsão”.

Conforme o presidente do Fed, a autoridade nunca tentaria tomar decisões políticas com base no resultado de uma eleição que ainda não aconteceu. “É uma linha que nunca cruzaríamos. Não queremos nos envolver em nenhuma política e de forma alguma”, concluiu.

Dissidências

O presidente do Federal Reserve afirmou que os dirigentes da autoridade monetária têm “diferenças significativas” em suas avaliações, mas isso não é um problema. “Há dissidências, não tem problema, e ninguém tem poder de veto no Fed”, disse.

Segundo ele, as divergências acontecem e fazem parte de um processo. “Há uma gama de visões, as pessoas têm maneiras diferentes de pensar sobre a economia, e então, nas atas, nós vamos expor isso de uma forma muito, muito melhor”, explicou.

Powell reforçou que a decisão desta quarta, que manteve os juros inalterados, foi unânime embora alguns dirigentes tenham levantado a possibilidade de um corte já na reunião desta semana. Se houver dissidência sobre uma redução de taxas no futuro, também não haverá problema, minimizou.

Bolsões de fraqueza

O presidente do Federal Reserve disse que há bolsões de fraqueza em algumas regiões dos Estados Unidos, mas que, no geral, a demanda do setor privado “parece positiva”.

“As compras finais domésticas privadas são um bom indicador de demanda privada”, afirmou Powell.

Conforme ele, é importante ouvir dados anedóticos e agregados. “Os dados do PIB são trimestrais, então, é difícil medir a atividade econômica. Por isso eu olho para ambos”, afirmou, a jornalistas.