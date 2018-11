Dyogo diz não ter conhecimento de indicação de Levy para a presidência do BNDES

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, afirmou não ter conhecimento da informação de que Joaquim Levy será indicado para ocupar a presidência do banco de fomento. “Não estou informado”, disse após participar do evento Acelerastartup na Fiesp, em São Paulo.

Conforme a colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, comenta-se nos corredores do Banco Mundial em Washington, que Levy será o novo presidente do BNDES. O ex-ministro da Fazenda é atual diretor-Geral e diretor financeiro do Grupo Banco Mundial.

Ele disse que o banco já preparou toda a documentação e o rol das decisões que acredita que precisam ser tomadas, além de sugestões para melhorar o desempenho da instituição nos próximos anos.

“Não acredito que haverá descontinuidade, porque a plataforma do novo governo se assemelha com o que o atual governo vem se posicionando”, disse Dyogo Oliveira.

Nesse sentido, ele citou o apoio ao setor de infraestrutura, concessões, PPPs e desestatização. “Essas linhas principais fazem parte do enunciado do próximo governo”, destacou.