Doria diz que fará evento sobre caso da Ford

O governador João Doria afirmou que, “em breve”, realizará nova cerimônia para tratar do caso da Ford, que decidiu fechar a fábrica de São Bernardo do Campo ainda este ano. Espera-se que seja o anúncio de um comprador para as instalações. A unidade emprega cerca de 4,5 mil funcionários diretos e terceirizados.

A Ford já disse que não voltará atrás na decisão de encerrar a produção de caminhões e do modelo Fiesta. O governador se comprometeu em ajudar na busca por um comprador para a fábrica no ABC paulista. Ele afirmou que há três interessados em manter atividades produtivas no local. O único que assumiu o interesse até o momento é o grupo brasileiro Caoa, que produz sob licença alguns modelos da Hyundai em Goiás e sócio da chinesa Chery na fábrica de Jacareí (SP).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.