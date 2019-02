Doria anuncia programa de corte no ICMS sobre o querosene de aviação para 12%

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 5, um corte no ICMS sobre o querosene de aviação (QAV), que será reduzido de 25% para 12%. De acordo com o governador, o objetivo do governo é fomentar o turismo dentro do Estado de São Paulo.

Doria disse que vai ser anunciado ainda um programa de incentivo ao turismo, o São Paulo Para Todos. Detalhes ainda não foram divulgados.

“Nosso objetivo é aumentar a entrada de turistas no Estado como um todo”, disse Doria, acrescentando que o Estado também quer “continuar tendo uma visão brasileira do ponto de vista de importância econômica”.

Na ocasião, Doria falou também sobre a implementação do modelo “stopover”, em que passageiros podem fazer conexão no Estado e aproveitar a cidade, algo inédito no Brasil, mas muito utilizado na Europa, segundo o governador.

“Ao reduzir o querosene, vamos estimular as companhias a terem tarifas mais acessíveis para seus voos”, afirmou p governador de São Paulo, lembrando a relevância do QAV na composição de custos das companhias aéreas. “Queremos com isso ampliar as oportunidade para as aéreas de novos voos”, disse.