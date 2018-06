Dólar volta a cair ante euro com sinais de que BCE pode acelerar normalização

O dólar voltou a registrar queda considerável ante o euro na sessão desta quarta-feira, 6, após o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Peter Praet, sinalizar a confiança dos dirigentes da instituição em que a inflação na zona do euro siga avançando em direção à meta de ligeiramente abaixo de 2%. Além disso, a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, aprovou hoje a decisão de impor tarifas adicionais a uma lista de produtos dos Estados Unidos.

Perto do horário de fechamento em Nova York, o euro avançava a US$ 1,777 e a libra subia a US$ 1,3416. Por sua vez, o dólar tinha alta a 110,23 ienes.

Em discurso em Berlim, Praet afirmou que “tanto a força subjacente da economia da zona do euro quanto o fato de que tal força afeta de forma crescente a formação dos salários apoiam a confiança do BCE de que a inflação alcançará a meta da instituição, de ligeiramente abaixo de 2%”.

Ele sugeriu ainda que a autoridade monetária europeia está próxima de atingir os três critérios que persegue antes de progredir com o desmonte do seu programa de afrouxamento quantitativo, conhecido como QE, na sigla em inglês. “As compras líquidas (de ativos) irão vencer” assim que o BCE julgar que esses critérios foram cumpridos, disse ele.

O tom do pronunciamento deu força à moeda comum ante o dólar, que ainda teve suporte da aprovação pela Comissão Europeia da decisão de retaliar os EUA no campo comercial com tarifas adicionais sobre a importação de uma série de produtos americanos.

Em relação a moedas de emergentes, a sessão foi de alguma realização para o dólar, na medida em que um dos principais fatores para o recente rali da divisa americana, que é o apontamento por indicadores do contínuo fortalecimento da economia dos EUA, não se repetiu hoje.

Além disso, as perdas do dólar hoje ante o dólar canadense e o peso mexicano sugere que investidores enxergam os desdobramentos do embate tarifário desencadeado por Washington com mais cautela.

No mesmo horário citado acima, a moeda americana cedia a 1,2959 dólar canadense, a 20,3157 pesos mexicanos, a 24,9055 pesos argentinos e a 12,7213 rands sul-africanos.