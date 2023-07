Economia Dólar sobe por cautela externa com recessão e pauta do Congresso

O dólar opera em alta, acompanhando a valorização da moeda americana no exterior e também dos rendimentos dos Treasuries longos em Nova York em meio a expectativas pela ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que será divulgada na tarde desta quarta-feira, 5, às 15h. Os investidores locais seguem cautelosos com a pauta econômica no Congresso e atentos aos temores globais de recessão, após dados de atividade do setor de Serviços (PMIs) fracos na China, Japão e zona do euro.

Na terça, o dólar e as taxas de juros já subiram, com um movimento de realização de lucros, que por sua vez foi sustentado por sinais de dificuldade para o avanço de pautas econômicas relevantes na Câmara dos Deputados. Há três projetos relevantes que devem ser votados nos próximos dias: o que restabelece o voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), o arcabouço fiscal e a reforma tributária. A aprovação destes projetos, segundo especialistas, pode abrir espaço para novas reduções nos juros e queda do dólar ante o real.

O problema é que as negociações a respeito do Carf estão levando mais tempo que o esperado, e como o texto tem caráter de urgência estava trancando a pauta e impedindo as demais votações.

No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse ontem que essa barreira burocrática não se aplicaria a Propostas de Emenda à Constituição (PECs), que é o modelo pelo qual será feita a reforma tributária. Isso, em tese, abriria espaço para votar a reforma até sexta-feira, enquanto os deputados acertam os últimos detalhes do texto do Carf.

Na manhã desta quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tratar da reforma tributária. Haddad disse que Tarcísio manifestou apoio e colocou questões nacionais acima de pontos regionais ou partidários.

O governador paulista afirmou após o encontro concordar com 95% da reforma tributária, e que os questionamentos apresentados ao governo federal referem-se a questões pontuais.

Às 9h32 desta quarta, o dólar comercial subia 0,35% no mercado à vista, para R$ 4,8576. O dólar para agosto ganhava 0,26%, aos R$ 4,8785.