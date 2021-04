Economia Dólar sobe com cautela fiscal e exterior negativo no radar, antes de feriado

Os investidores ajustam posições compradas em dólar nesta terça-feira, 20, apoiando a alta das cotações, após acumular perdas nas últimas cinco sessões. Os ajustes para cima nesta véspera de feriado nacional precificam cautela fiscal e o exterior negativo, segundo operador de câmbio. Lá fora, a moeda americana opera com viés de alta ante divisas principais e algumas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano, rublo, lira turca e rand sul africano, em meio à queda das bolsas europeias, futuros de Nova York e juro dos Treasuries longos, enquanto o petróleo sobe.

Ontem à noite, governo e Congresso fecharam acordo que pode elevar a mais de R$ 125 bilhões os gastos de combate à pandemia de covid-19 fora da meta fiscal e do teto de gastos. O governo também cedeu à pressão dos parlamentares e deve preservar R$ 16,5 bilhões em emendas dentro do Orçamento a partir de cortes em suas próprias despesas de custeio e investimento.

Além disso, mais despesas são esperadas após a Câmara derrubar um veto presidencial de 11 anos atrás, ainda do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve gerar uma despesa de R$ 2,7 bilhões para a União neste ano ao permitir uma reestruturação de carreiras na Receita.

Com o acordo para destravar o Orçamento deste ano, que deve ser sancionado até quinta-feira (22), o ministro da Economia, Paulo Guedes, fica no radar porque ele e sua equipe saem mais enfraquecidos dessas negociações políticas. Há expectativa sobre a explicação de Guedes para o desfecho da novela do Orçamento, uma vez que tem mostrado resiliência no cargo e pode se submeter a mais essa derrota no governo. A ver.

Em contrapartida, o governo conseguiu adiar a instalação da CPI da Covid no Senado, que estava prevista para esta semana, para o dia 27 de abril. O objetivo é tentar mudar o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, que tem dito a interlocutores que pretende atuar na CPI no sentido de produzir um relatório “cirúrgico” na exposição de eventuais crimes e omissões do governo federal no combate à covid-19. O senador, por ora, rejeita falar em impeachment ou em qualquer ação drástica uma vez que os trabalhos da comissão ainda nem começaram.

Às 9h27 desta terça-feira, o dólar á vista subia 0,28%, a R$ 5,5668, após máxima a R$ 5,5883. O dólar futuro para maio ganhava 0,34%, a R$ 5,5690, ante máxima em R$ 5,5915.