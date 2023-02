Dólar sobe 0,51%, a R$ 5,1737, com exterior e nova crítica de Lula ao BC

A trinca formada por deterioração das expectativas de inflação, ataques reiterados do presidente Lula ao nível da taxa Selic e nova rodada de fortalecimento global da moeda americana levaram o dólar a emendar o segundo pregão seguido de valorização no mercado doméstico de câmbio. Entre mínima a R$ 5,1533 e máxima a R$ 5,2132, a divisa encerrou a sessão em alta de 0,51%, cotada a R$ 5,1737. Com isso, já acumula avanço de 1,91% em fevereiro.

A moeda já abriu em alta com a piora das expectativas para o IPCA reveladas pelo Boletim Focus e a escalada do dólar no exterior, ecoando ainda o relatório de emprego (payroll) de janeiro nos EUA, divulgado na sexta-feira, 3. Houve um estresse mais forte no início da tarde, quando o dólar renovou sucessivas máximas, em repercussão à fala crítica Lula ao Banco Central durante discurso na cerimônia de posse do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A onda compradora amainou em seguida e a divisa se afastou de R$ 5,20 nas duras horas finais da sessão, com ajustes técnicos e realização de lucros, em meio à melhora do desempenho do Ibovespa.

Segundo analistas, pelo menos dois dos três pilares que sustentavam a perspectiva de que o dólar se firmasse abaixo de R$ 5,00 – barreira pontualmente rompida durante o pregão de quinta-feira, 2 -, sofreram um abalo nos últimos dias. A possibilidade apreciação maior do real vinha na esteira da aposta em enfraquecimento adicional da moeda americana no exterior, escorada na visão de um encerramento iminente do aperto monetário pelo Federal Reserve – uma tese que perdeu força após o payroll. Investidores limitam exposição a emergentes à espera do discurso do presidente do BC americano, Jerome Powell, amanhã.

Havia também certo otimismo com sinais vindos da equipe econômica do governo, em especial declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com promessa de redução do déficit primário deste ano e de anúncio do novo arcabouço fiscal até abril. Mas o mercado voltou a se acautelar diante da sequência de ataques de Lula à condução da política monetária e ao nível das metas de inflação. Dos pontos que sustentavam a tese de um real abaixo de R$ 5,00 no curto prazo, restou apenas a reabertura da economia chinesa, que abandonou a política de covid zero, e seus possíveis efeitos sobre os preços das commodities.

Na semana passada, o Banco Central, no comunicado da decisão de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, traçou um cenário alternativo em que a manutenção da taxa básica inalterada no cenário relevante da política monetária (2023 e 2024) levaria a inflação à meta. Hoje, Lula voltou a dizer que “não tem explicação” para o atual nível da taxa de juros. O problema, disse o presidente, “não é de banco (central) independente, mas o fato de o país ter uma cultura de juro alto”. E foi além: “É só ver a ‘carta’ (sic) do Copom para ver que é uma vergonha esse aumento (sic) de juros”, afirmou, em referência ao comunicado do comitê, publicado na última quarta-feira, 1º.

O presidente também exortou o empresariado a pedir redução dos juros. “A classe empresarial precisa aprender a reclamar dos juros altos. Quando o BC era dependente de mim, todo mundo reclamava de juros altos”, disse Lula, que criticou o fim da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que balizava os financiamentos do BNDES desde 1994. “Por que acabaram com a TJLP?”, questionou.

O economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, observa que a sequência de falas de Lula contra a atuação do BC sugere que há um discurso politicamente orquestrado por parte do presidente, que tem um perfil mais populista, direcionado especificamente para o seu eleitorado.

“Há o risco de interferência política no BC, mas não parece que vai se materializar. Em todo caso, o mercado acaba reagindo e de maneira bem racional”, diz Velho, para quem os agentes também olham com cautela também a perspectiva de mudança do perfil do BNDES, embora Mercadante adote um tom moderado. “A sensação é que o BNDES vai mudar o perfil e isso preocupa do lado fiscal. Esse contexto de incerteza mantém o dólar acima de R$ 5,00 e mais próximo de R$ 5,20”.