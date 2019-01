Dólar passa a cair ante real de olho em petróleo forte e reunião ministerial

O dólar abriu com viés de alta ante o real, sintonizado à valorização da moeda americana no exterior, mas perdeu força e caiu a uma mínima de R$ 3,7222 (-0,34%) na manhã desta terça-feira, 8, paralelamente ao fortalecimento do petróleo no exterior.

As cotações de petróleo seguem em alta com o impulso da intenção anunciada pela Arábia Saudita de cortar suas exportações da commodity.

No radar do investidor está também a segunda reunião ministerial do novo governo. A expectativa é que desse encontro saia o anúncio de, pelo menos, um esboço da reforma da Previdência que vem sendo discutida pela equipe econômica.

Além disso, são esperados os depoimentos da mulher e duas filhas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), ao Ministério Público do Estado do Rio, marcado para esta terça.

Já o filho do presidente Flávio Bolsonaro foi chamado para depor na próxima quinta-feira, 10, mas não respondeu à convocação e avisou que não vai responder se irá ou não ao depoimento.

Fabrício Queiroz, por sua vez, ainda não se submeteu a interrogatório do Ministério Público alegando problemas de saúde. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou movimentação atípica de cerca de R$ 1,2 milhão em uma conta de Queiroz, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, e também descobriu um repasse de R$ 24 mil de Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro.

Lá fora, os principais catalisadores da demanda por dólar e das vendas do euro são os sinais positivos das negociações comerciais entre EUA e China, uma inesperada queda na produção industrial da Alemanha em novembro ante outubro e o recuo do índice de sentimento econômico da zona do euro em dezembro ao menor nível desde janeiro de 2017.

A expectativa é que os negociadores americanos e chineses encerrem nesta terça-feira as discussões comerciais iniciadas na segunda-feira em Pequim.

Às 9h41, o dólar à vista caía 0,27%, aos R$ 3,7247. O dólar futuro de fevereiro recuava 0,32%, aos R$ 3,7295.