Dólar opera em leve baixa, na contramão do exterior

O dólar opera em leve baixa na manhã desta quinta-feira, na contramão do mercado internacional, onde a tendência majoritária é de apreciação da moeda norte-americana. A queda é justificada em parte por um ajuste do mercado ao comportamento do dólar ontem, quando o mercado brasileiro esteve fechado, por conta do feriado de 7 de Setembro.

Nesta quinta-feira, o destaque internacional fica por conta da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que intensificou o aperto monetário ao anunciar elevação de 0,75 ponto porcentual nas suas taxas básicas de juros.

O BC europeu em comunicado que a alta de juros antecipa a transição para uma política monetária que leve a inflação de volta à meta. “Esperamos elevar juros nas próximas reuniões para conter a demanda e a inflação”, diz um trecho do documento.

O investidor também acompanha a entrevista coletiva da presidente da instituição, Christine Lagarde. O tom “hawish” do BCE promoveu um fortalecimento do dólar em todo o mundo. Com isso, a moeda americana ganhou fôlego por aqui, se afastando das mínimas do dia.

“O mercado está bem atento à crise de gás na Europa e com o ajuste que o BCE trará nos juros. Há muita cautela no dia de hoje. Apesar da ligeira baixa até o momento, aposto em alta até o final do dia”, afirmou Elson Gusmão, analista de câmbio da Ourominas.

Às 10h29, o dólar à vista era negociado a R$ 5,2235, em baixa de 0,28%. No mercado futuro, o dólar para outubro recuava 0,13%, aos R$ 5,2560.